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Posted 23 октября 2021, 09:46

Published 23 октября 2021, 09:46

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В мэрии Уфы запланировали снос трех домов на улице Комсомольской под трамвайные пути

23 октября 2021, 09:46
22 октября мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания участка Комсомольской, ограниченного улицами Шафиева и Рязанской – автомобильную дорогу расширят до 4 полос, а также построят трамвайные пути.

Проект планировки и межевания для участка от улицы Шафиева до улицы Рязанской утвердили в городской мэрии. Из документа следует, что на этом участке в скором времени произойдет расширение этого участка Комсомольской до четырех полос автомобильного движения. Запланировано мэрией и строительство трамвайных путей ширина которых составит 7 метров.

Проект содержит информацию не только о строительстве, но и о сносе. Для того, чтобы построить широкую дорогу и проложить трамвайные пути, придется снести три частных жилых дома по улице Комсомольской под номерами №134, 136 и 138.

Тем временем ремонты улицы, который тянется уже не первый год продолжается и по последним данным городской мэрии будет завершено в соответствии со сроками, заявленными в проектной документации – до 20 ноября 2021 года. Срок окончания работ перенесли уже в третий раз.

#Ирина Деревянчук#Город#Новости
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