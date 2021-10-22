В колл-центр Уфы по зиме поступило свыше 13,5 тысяч звонков

Известно, что в колл-центр по зиме обратилось уже более 13,5 тысяч уфимцев. Отмечается, что большая часть вопросов связана с отоплением, а именно с подачей тепла, завоздушиванием, перетопом, начислений за теплоснабжение, а также утечек в системах отопления. Помимо этого, сообщается, что в октябре выросло количество обращений по начислением за отопление.