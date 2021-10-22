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Posted 22 октября 2021, 08:26

Published 22 октября 2021, 08:26

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В колл-центр Уфы по зиме поступило свыше 13,5 тысяч звонков

22 октября 2021, 08:26
Большая часть звонков связана с отоплением, также в октябре возросло количество обращений с вопросами о начислениях по отоплению. Как сообщает, уфимский чиновник Антон Тристан, в дальнейшем жители Уфы смогут оценить качество обслуживания центра.

Известно, что в колл-центр по зиме обратилось уже более 13,5 тысяч уфимцев. Отмечается, что большая часть вопросов связана с отоплением, а именно с подачей тепла, завоздушиванием, перетопом, начислений за теплоснабжение, а также утечек в системах отопления. Помимо этого, сообщается, что в октябре выросло количество обращений по начислением за отопление.

Замначальника Управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антон Тристан тем временем отметил, что для оценки качества исполнения заявок уфимцев колл-центр планирует внедрить роботизированную систему, которая будет обзванивать всех чьи заявки уже обработаны.

Напомним, что колл-центр по вопросам отопления в Уфе заработал с 22 сентября. Известно, что на данный момент в штате центра посменно работают 49 человек. Работа осуществляется совместно с администрациями районов, а также ресурсоснабжающими и управляющими компаниями. Так, заявку можно оставить по телефону: 8 (347) 277-09-11 или на сайте мэрии Уфы в разделе «Уфа интерактивная».

#Элина Сайфранова#Город#Новости
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