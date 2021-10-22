В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от COVID-19

Напомним, что в Октябрьском также будут судить местных жителей в возрасте 51 и 63 лет за поддельные медицинские справки. В частности, по данным правоохранительных органов, мужчина продал 36 липовых справок с результатами ПЦР-тестов, за что в общей сложности получил 50 тысяч рублей. Между тем, женщина на продала 16 медицинских справок.