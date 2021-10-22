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Posted 22 октября 2021, 04:56

Published 22 октября 2021, 04:56

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от COVID-19

22 октября 2021, 04:56
Участковый терапевт из Нефтекамска подделала сведения о вакцинации нескольким сотрудникам салона красоты за 33 тысячи рублей еще в середине лета. По данным СК Башкирии, женщина стала фигурантом уголовного дела.

Известно, что взятку участковому терапевту одной из больниц Нефтекамска предложила директор салона красоты еще летом. Так, за 33 тысячи рублей, врач подделала документы о проведении медосмотра группы сотрудников салона, а также внесла соответствующие данные в единую информационную систему о вакцинации коллектива.

Теперь, как сообщает пресс-служба СК Башкирии, участковый терапевт стала фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Октябрьском также будут судить местных жителей в возрасте 51 и 63 лет за поддельные медицинские справки. В частности, по данным правоохранительных органов, мужчина продал 36 липовых справок с результатами ПЦР-тестов, за что в общей сложности получил 50 тысяч рублей. Между тем, женщина на продала 16 медицинских справок.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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