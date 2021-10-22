mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2021, 05:52

Published 22 октября 2021, 05:52

Modified 17 октября 2022, 22:29

Updated 17 октября 2022, 22:29

Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни

22 октября 2021, 05:52
В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) направило 6,7 млн. рублей на капитальный ремонт водонапорной башни микрорайона «Рудник» города Учалы.

Работы были выполнены ремонтно-монтажным управлением Учалинского ГОКа по согласованию с МУП «Учалыводоканал».

Рабочую документацию реконструкции водонапорной башни подготовил проектно-конструкторский отдел комбината. Согласно проектным решениям в сооружении был выполнен демонтаж деревянного укрытия, металлоконструкций «нулевой» площадки, напорных трубопроводов, резервуара объемом 150м3, сетей электроснабжения и освещения.

Новый резервуар с прежним объемом и утепленное металлическое укрытие были изготовлены и смонтированы ремонтно-монтажным управлением комбината. В ходе реконструкции произведена замена напорных трубопроводов и запорной арматуры, сетей электроснабжения и освещения. Внутренние работы включали также замену пола «нулевой» площадки – ее залили бетоном, уложив предварительно арматуру.

- При ремонте этой площадки был обустроен удобный проем с лестницей для безопасного спуска на нижний уровень, где располагается разводка трубопровода и новый коллектор, - рассказал Вадим Хамитов, начальник ремонтно-монтажного управления АО «Учалинский ГОК».

Выполненные работы по реконструкции водонапорной башни позволят МУП «Учалыводоканал» организовать круглогодичное водоснабжение микрорайона с учетом обеспечения стабильного давления в системе и необходимого количества воды в период массового потребления.

Напомним, летом Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона «Рудник»: построил дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировал новую водонапорную башню, которая служит дополнением к действующей и обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети.

Материалы по теме
В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплексИнвестиции в инновации: Учалинский ГОК проводит комплексную модернизацию производстваВ железнодорожном цехе Учалинского ГОКа установили новые платформенные весы
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика