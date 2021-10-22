Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни

Новый резервуар с прежним объемом и утепленное металлическое укрытие были изготовлены и смонтированы ремонтно-монтажным управлением комбината. В ходе реконструкции произведена замена напорных трубопроводов и запорной арматуры, сетей электроснабжения и освещения. Внутренние работы включали также замену пола «нулевой» площадки – ее залили бетоном, уложив предварительно арматуру.