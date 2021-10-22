«Ростелеком» предлагает МСП персонифицированные решения на основе Data Science

«Мы ушли от ручного определения целевой аудитории наших пользователей. Теперь мы рассчитываем прогнозные модели для определения продуктового предложения на основе всех доступных данных. В них заранее учтена приоритетность продукта для пользователя исходя из уже существующих характеристик. Благодаря такой разработке “Ростелеком” смог повысить эффективность продаж. Наша цель состоит в полной автоматизации процессов (сейчас доля автоматизации не превышает 75%) и постоянном росте показателей», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.