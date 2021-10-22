Эксперт пояснил, как российские пенсионеры выиграют от роста цен на энергоносители

Posted 22 октября 2021, 16:25
Published 22 октября 2021, 16:25
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Возможность того, что граждане преклонного возраста получат дополнительные субсидии, довольно высока, считает Разуваев. Об этом сообщают «Народные новости».
По его словам экономиста, профицит бюджета не был запланирован. Он возник по причине того, что цены на нефть и газ оказались значительно выше, чем предполагалось. Эти средства с вероятностью 90% пойдут на выплаты пенсионерам. И это будет правильно, резюмировал эксперт.