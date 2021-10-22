Эксперт пояснил, как российские пенсионеры выиграют от роста цен на энергоносители

По его словам экономиста, профицит бюджета не был запланирован. Он возник по причине того, что цены на нефть и газ оказались значительно выше, чем предполагалось. Эти средства с вероятностью 90% пойдут на выплаты пенсионерам. И это будет правильно, резюмировал эксперт.