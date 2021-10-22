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Posted 22 октября 2021, 16:25

Published 22 октября 2021, 16:25

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

Эксперт пояснил, как российские пенсионеры выиграют от роста цен на энергоносители

22 октября 2021, 16:25
Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев рассказал представителям СМИ, что профицит федерального бюджета России за девять месяцев этого года превысил 1, 44 трлн рублей. По его словам, эти деньги могут быть направлены на оказание матпомощи пенсионерам.

Возможность того, что граждане преклонного возраста получат дополнительные субсидии, довольно высока, считает Разуваев. Об этом сообщают «Народные новости».

По его словам экономиста, профицит бюджета не был запланирован. Он возник по причине того, что цены на нефть и газ оказались значительно выше, чем предполагалось. Эти средства с вероятностью 90% пойдут на выплаты пенсионерам. И это будет правильно, резюмировал эксперт.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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