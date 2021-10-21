Продвижение ВКонтакте: работают ли накрутки в 2021 году

Таргет появился гораздо позже накруток и покупки постов. Такой вид рекламы при работе хорошего специалиста очень эффективен для привлечения целевой аудитории, но важно перед этим создать актив на странице (возвращаемся к накрутке). Таргетированная реклама — сложный инструмент, но стоит того, чтобы освоить её. Здесь чёткое понимание своей аудитории ещё важнее, чем в покупке постов. Чем чётче вы знаете свою аудиторию, тем лучше. Это пол, возраст, место жительства, интересы и прочее.