В железнодорожном цехе Учалинского ГОКа установили новые платформенные весы

Posted 20 октября 2021, 05:13
Published 20 октября 2021, 05:13
Modified 17 октября 2022, 22:31
Updated 17 октября 2022, 22:31
Цифровые вагонные весы М8300-С состоят из двух платформ с общей максимальной нагрузкой в 200 тонн. Главная особенность нового оборудования – автоматическое определение веса груженого вагона и по его бортам, и по его тележкам с последующим выводом полученных данных на автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и багажа, работающего на весовом пункте.
– Это очень удобно. Если раньше при провеске мы не могли определить, равномерно распределилась нагрузка на тележки и борта вагона или нет, то сейчас это видно на мониторе компьютера с точностью до килограмма, - пояснила зам. начальника службы эксплуатации ЖДЦ Эльвира Гусамова.
Новые весы облегчили также процесс приемки цемента, который приходит по железной дороге в саморазгружающихся бункерных вагонах – хопперах. Раньше каждый хоппер перед взвешиванием приходилось расцеплять, поскольку на весовую платформу заезжала часть следующего вагона. Таким образом, на провешивание всего железнодорожного состава уходило до полутора часов. Теперь эта процедура будет занимать в три раза меньше времени, так как расположение новых взвешивающих платформ позволяет провести повагонное взвешивание без расцепки.
Новые весы оборудованы системой видеонаблюдения: одна видеокамера фиксирует номер вагона, а вторая – наличие груза и его количество. Это упрощает работу мастеров, принимающих груз.
Перед запуском в эксплуатацию новые весы прошли государственную поверку специализированной организацией в присутствии представителя компании-поставщика. Техобслуживание весов и, при необходимости, их калибровка будет проводиться ежеквартально.