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Posted 19 октября 2021, 10:19

Published 19 октября 2021, 10:19

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

Российской Торговой палате 30 лет: результаты и перспективы

Российской Торговой палате 30 лет: результаты и перспективы

19 октября 2021, 10:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Институт торгово-промышленных палат был создан более 400 лет в Марселе для объединения предпринимателей для совместной работы. Сегодня палата стала площадкой, где разрабатывают общие правила ведения бизнеса, находят решения соответствующих проблем. Российской Торговой палате в этом году исполняется 30 лет.

По словам Президента ТПП РФ Сергея Катырина, нормативная база за годы работы российской организации кардинально изменилась: если на момент ее создания рыночной экономики в стране не было, то в настоящее время — есть «хорошее устойчивое законодательство», хоть и с большим количеством изъянов и проблем, над решением которых Торговая палата работает через законотворческие инициативы.

Сергей Катырин подчеркнул, что сейчас в базе ТПП насчитывается порядка 300-400 тыс. предпринимателей, с которыми организация связана партнерскими отношениями и с которыми ТПП работает с точки зрения получения услуг, а также 55 тыс. предприятий, 200 союзов и ассоциаций.

— Весь набор услуг, который у нас есть, преференциален, как правило, для членов палаты, то есть они все услуги всегда получают со скидкой. Во-вторых, оно все формируют повестку дня и работу палаты в территориях, муниципальных образованиях. Конечно, мы их всегда во все наши бизнес-миссии приглашаем. Плюс вся наша сеть к услугам предпринимателей. Я имею ввиду внутреннюю и внешнюю — в сорока странах есть наши представители.

В числе планов ТПП РФ Сергей Катырин назвал «нормотворчество», поскольку для Палаты важно, чтобы база соответствовала условиям и интересам предпринимателей. В этом контексте стоит отметить, что ТПП России сопровождает около ста законов в год. Также в числе планов — совершенствование сети:

— Наша задача, чтобы в любой точке присутствия ТПП на территории Российской Федерации предприниматель мог одинаково получить минимальный пакет услуг. Чтобы и качество услуг, и скорость их оказания, и возможность в цифровом виде были одинаково для всех доступны. И задача, которую перед нами президент поставил — развивать третейское разбирательство и не только здесь в центре, но и по территории России. Мы уже создали 20 филиалов, плюс у нас есть институт, который занимается досудебном урегулированием споров.

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#Андрей Королев#Экономика#Новости#ТПП РФ
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