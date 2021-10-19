Российской Торговой палате 30 лет: результаты и перспективы

— Весь набор услуг, который у нас есть, преференциален, как правило, для членов палаты, то есть они все услуги всегда получают со скидкой. Во-вторых, оно все формируют повестку дня и работу палаты в территориях, муниципальных образованиях. Конечно, мы их всегда во все наши бизнес-миссии приглашаем. Плюс вся наша сеть к услугам предпринимателей. Я имею ввиду внутреннюю и внешнюю — в сорока странах есть наши представители.