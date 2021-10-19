Нерабочие дни для жителей Башкирии могут ввести с 23 октября

Posted 19 октября 2021, 11:13
Published 19 октября 2021, 11:13
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести нерабочую неделю, а именно с 30 октября по 7 ноября, однако для ряда регионов выходные могут начаться уже с 23 октября.
Известно, что причина такой инициативы — осложненная ситуация с COVID-19 в стране.
UPD: Премьер-министр России Михаил Мишустин предложение поддержал, окончательное решение остается за Владимиром Путиным.