Нерабочие дни для жителей Башкирии могут ввести с 23 октября

С соответствующим предложением Татьяна Голикова обратилась к Владимиру Путину. Причиной стало осложнение ситуации с коронавирусом в шести регионах страны, в том числе и в Башкирии. Пока неизвестно, будут ли эти нерабочие дни оплачиваться и каким образом они начнут действовать.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести нерабочую неделю, а именно с 30 октября по 7 ноября, однако для ряда регионов выходные могут начаться уже с 23 октября. Известно, что причина такой инициативы — осложненная ситуация с COVID-19 в стране. UPD: Премьер-министр России Михаил Мишустин предложение поддержал, окончательное решение остается за Владимиром Путиным.