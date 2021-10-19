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Posted 19 октября 2021, 11:13

Published 19 октября 2021, 11:13

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

Нерабочие дни для жителей Башкирии могут ввести с 23 октября

19 октября 2021, 11:13
С соответствующим предложением Татьяна Голикова обратилась к Владимиру Путину. Причиной стало осложнение ситуации с коронавирусом в шести регионах страны, в том числе и в Башкирии. Пока неизвестно, будут ли эти нерабочие дни оплачиваться и каким образом они начнут действовать.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести нерабочую неделю, а именно с 30 октября по 7 ноября, однако для ряда регионов выходные могут начаться уже с 23 октября.

Известно, что причина такой инициативы — осложненная ситуация с COVID-19 в стране.

UPD: Премьер-министр России Михаил Мишустин предложение поддержал, окончательное решение остается за Владимиром Путиным.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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