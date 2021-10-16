Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован в связи с заражением коронавирусом

Напомним, что Владимир Куликов покинул пост мэра по собственному желанию, сообщив, что ему не стыдно а свою работу, потому что он оставляет город преемнику в хорошем состоянии. Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.