Бывший мэр Стерлитамака госпитализирован в связи с заражением коронавирусом

Posted 16 октября 2021, 05:23
Published 16 октября 2021, 05:23
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Чиновник уточнил, что Владимир Куликов находится в палате общей терапии, его состояние удовлетворительное.
Напомним, что Владимир Куликов покинул пост мэра по собственному желанию, сообщив, что ему не стыдно а свою работу, потому что он оставляет город преемнику в хорошем состоянии. Временно исполняющим обязанности мэра Стерлитамака назначен бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.
Тем временем в мэрии Уфы простились с вице-мэром по финансовым вопросам Гульнарой Валиевой, которая скончалась из-за осложнений, возникших после заражения коронавирусом.