Специалисты оценили метод расчета экосбора, созданный РЭО

Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия” Наталья Беляева отметила, что разработанная методика и есть внедрение этого стимула. “Только финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов”, - считает она.