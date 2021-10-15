РФ планирует запуск миссии к Венере

Сайт 360tv.ru пишет, что о запланированной миссии рассказали в Институте космических исследований РАН. По словам экспертов, есть теория, что Венера является зеркальным отражением прошлого нашей планеты и сейчас находится примерно в той же стадии развития. Этим она интересна для изучения. Однако специалисты подчеркнули, что старт миссии может быть отложен на некоторое время.