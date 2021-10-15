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Posted 15 октября 2021, 13:26

Published 15 октября 2021, 13:26

Modified 17 октября 2022, 22:30

Updated 17 октября 2022, 22:30

РФ планирует запуск миссии к Венере

15 октября 2021, 13:26
Россия в ноябре 2029 года планирует запустить миссию к Венере. По словам эксперта, у этой планеты активная атмосфера, вулканология, поэтому она интересна для изучения.

Сайт 360tv.ru пишет, что о запланированной миссии рассказали в Институте космических исследований РАН. По словам экспертов, есть теория, что Венера является зеркальным отражением прошлого нашей планеты и сейчас находится примерно в той же стадии развития. Этим она интересна для изучения. Однако специалисты подчеркнули, что старт миссии может быть отложен на некоторое время.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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