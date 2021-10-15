Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха

По словам министра экологии Башкирии Урала Искандарова, в ближайшие годы в Башкирии планирует создать территориальные схемы наблюдения за состоянием воздуха, осовременить посты наблюдения Башгидромета, построить семь автостанций контроля за воздухом в Уфе, еще три — в Стерлитамаке и одну — в Салавате, а также выполнять воздухоохранные мероприятия на предприятиях, построить объездные дороги, закупить транспорт на газовом топливе и открыть газозаправочные станции, а также заняться озеленением городов. Все этим планы Искандаров оценил в восемь миллиардов рублей.