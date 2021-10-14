Жительница Уфы попросила Хабирова отменить ковидные ограничения в торговых центрах

— Вы понимаете, что наделали с ограничениями, введенные 12 октября? Мы ИП и продавцы вакцинированы, как и положено, но люди к нам не идут. Почему мы, предприниматели, должны решать проблемы с вакцинированием за наш счёт? Мои дети должны быть сыты и одеты, и им не понять, почему у мамы не стало средств на покупку еды и одежды, — возмущается предпринимательница.