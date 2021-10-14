В одном из районов Башкирии загорелась церковь Екатерины Великомученицы

Posted 14 октября 2021, 08:09
Published 14 октября 2021, 08:09
Modified 17 октября 2022, 22:29
Updated 17 октября 2022, 22:29
Стало известно, что сегодня, 14 октября, в деревне Шушнур в Краснокамском районе Башкирии произошел пожар в церкви Екатерины Великомученицы. Как сообщает пресс-служба МЧС, загорелась молитвенная комната, в результате чего огнем были повреждены церковные принадлежности, а также стены и потолок на общей площади 10 квадратных метров.
Известно, что погибших и пострадавших в пожаре нет, на данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента.