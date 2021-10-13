В Башкирии данные абонентов-юрлиц предложили раскрыть для защиты людей от коллекторов

Также незадолго до июньской реакции на инициативу Милонова, в августе Совет Федерации одобрил законопроект о запрете изъятия животных за долги. Это произошло 23 апреля, на пленарном заседании, где Совфед одобрил законопроект, запрещающий изымать у граждан России домашних животных за долги. Известно, что в документе законопроекта говорится о животных, которые не являются средствами производства или заработка. Поправки работают в тандеме с законом об ответственном обращении с животными.