Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»

Posted 12 октября 2021, 09:12
Published 12 октября 2021, 09:12
Modified 17 октября 2022, 22:29
Updated 17 октября 2022, 22:29
Житель Уфы направил письмо на сайт электронной приемной органов власти республики о том, что видел вырубку деревьев рядом с парком.
«Я сам видел, как были повалены три дерева, падение одного дерева было запечатлено на видео. Уфа - промышленный город. Это увеселительное учреждение прилегает к парку, почему им разрешено рубить городские деревья? Это неправильно. Вырубку я видел 09 октября около 9 часов утра, ” — сообщается в письме.
В мэрии получить оперативный комментарий о вырубке не удалось.
Напомним, что ранее в Уфе на Советской площади произошла массовая вырубка вековых лип, что возмутило жителей города. Также жители Башкирии и активисты сообщали о вырубке деревьев на Инзерских зубчатках, на пересечении улиц Шафиева и Зорге в Уфе, в селе Кушнаренково, на бульваре Ибрагимова в Уфе, а также в Учалинском районе Башкирии.