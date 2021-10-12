Уфимец сообщил о вырубке деревьев на территории бывшего клуба «А-кафе»

Напомним, что ранее в Уфе на Советской площади произошла массовая вырубка вековых лип, что возмутило жителей города. Также жители Башкирии и активисты сообщали о вырубке деревьев на Инзерских зубчатках, на пересечении улиц Шафиева и Зорге в Уфе, в селе Кушнаренково, на бульваре Ибрагимова в Уфе, а также в Учалинском районе Башкирии.