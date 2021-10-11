РЭО инвестирует 2,9 миллиарда рублей в два завода по обращению с ТКО в Подмосковье

Местом расположения комплекса КПО «Нева», который должен начать работать в конце этого года, станет Солнечногорский городской округ Московской области. В данный проект предполагается вложить 7 213 000 000 рублей. Решением наблюдательного совета РЭО также одобрено участие компании в финансировании проекта. Здесь тоже идет речь о выкупе облигационного займа. Его размер — 1 607 251 000 рублей сроком на восемь лет и ставкой купона три процента годовых. Необходимая валовая выручка, учитывая меры поддержки ППК РЭО, снизится на 388 миллионов рублей.