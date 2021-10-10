Сегодня или завтра? Эксперты прогнозируют мировой финансовый кризис

Российский экономист Яков Миркин отмечает, что уровень суверенного долга в странах большой Семёрки за время пандемии только вырос, и с этим связаны нарастающие риски новых финансовых шоков. Тем не менее в ближайший год-полтора кризис может и не наступить, хотя реальные драйверы роста слабы. Об энергетическом кризисе говорить пока рано, поскольку повышение цены на газ успешно распределяется внутри экономик. Есть опасность всплеска инфляции, но признаков остановки нет.