Утилизаторы пожаловались Михаилу Мишустину из-за задержки РОП

По сути, бизнес-ассоциации живут сейчас на деньги, которые можно было бы вкладывать в создание объектов инфраструктуры и недостающих мощностей, а также направлять на утилизацию отходов. В письме переработчиков на имя Михаила Мишустина говорится, что ставки по экосбору сейчас не перекрывают те суммы, которые затрачиваются на переработку. Авторы обращения указали также на недостоверные сведения в отчетности об утилизации отходов и на занижение сумм затрат на нее.