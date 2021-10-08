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В республике стартует Молодежный онлайн-конкурс «ГОВОРУН»

8 октября 2021, 04:04
Фото: Instagram.com
«ГОВОРУН» - молодежный проект, направленный на популяризацию и развитие искусства красноречия.

Проект будет проходить в прямом эфире в формате «аудиобитвы» двух участников, каждый из них будет представлять одну из школ.

Перед стартом конкурса в рамках проекта пройдет онлайн-обучение на башкирском языке от профессионалов телеканала «Тамыр», по программам Детской школы телевидения «Телешко». Все желающие школьники пройдут обучение по следующим дисциплинам:

1) «Основы риторики». На этих занятиях участники конкурса отработают навыки и умения рассказывать истории, вовлекать слушателей, удерживать их внимание и желание дослушивать и досматривать до конца.

2) «Работа в кадре». Это комплекс занятий, который направлен на отработку навыков уверенно говорить на камеру и работать с аудиторией в онлайне.

3) «Техника речи». Занятия по этой дисциплине направлены на отработку актерских игровых ролевых техник. Здесь ребят ждут упражнения на снятие психофизических «зажимов» и, конечно, упражнения на развитие голоса и техники речи.

4) «Креативное мышление». Цикл занятий, который включает в себя техники, позволяющие мыслить нестандартно и находить неординарные решения.

В данный момент на сайте govorunonline.ru проходит регистрация участников. Принять участие в конкурсе может любой желающий школьник 5-9 классов, для этого необходимо заполнить заявку.

Проект «ГОВОРУН» реализуют АНО Детско-юношеский центр по популяризации средств массовой информации «Медиаформат» совместно с Детской школой телевидения «Телешко» и Детско-юношеским телеканалом «Тамыр» на грант Главы республики на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Автор проекта Рустем Аднабаев – режиссер, продюсер, директор Детской школы телевидения «Телешко».

Телефон для справок +7 917 434-43-23 Дарья

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