РЭО объединил 15 вузов и бизнес для подготовки кадров сферы обращения с ТКО

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, реформы по обращению с ТКО нацелены на формирование экономики замкнутого цикла, когда максимальный объем отходов направляют на переработку, а затем используют повторно. Об этом сообщает gorod55.ru со сылкой на пресс-службу РЭО.