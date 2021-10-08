mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября 2021, 11:04

Published 8 октября 2021, 11:04

Modified 17 октября 2022, 22:27

Updated 17 октября 2022, 22:27

Обновленная Конституция Башкирии начнет действовать с 11 октября 2021 года

8 октября 2021, 11:04
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, обновленная конституция Башкирии вступит в силу в День Республики.

По словам Константина Толкачева, в конституцию будут внесены положения о социальных гарантиях, укреплении семейных ценностей, самобытности народов, защите исторической правды, сохранении единства государственной власти и развитии местного самоуправления в регионе.

Толкачев также отметил, что важным приоритетом для региональных властей является защита исторической правды и единства органов государственной власти.

«Эти новеллы продиктованы изменениями в Конституции Российской Федерации, а также должны быть развиты в республиканском законодательстве», - пояснил председатель Курултая Толкачев.

Изменения вступят в силу 11 октября, но ряд других правил вступит в силу не раньше 1 января 2023 года.

Напомним, с 25 июля по 1 июля 2020 года в стране шло голосование по поправкам в федеральную Конституцию. По данным председателя ЦИК Башкирии, в голосовании приняли участие 90,83% жителей республики.

#Анастасия Денисенко#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика