Депутаты Башкирии поддержали отмену запрета на продажу алкоголя в новогодние дни

Стало известно, что депутаты Госсобрания Башкирии, в частности члены комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, поддержали инициативу об отмене запрета алкоголя в новогодние праздники. Как отмечает вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов, данный запрет за два года уже показал свою эффективность, однако сейчас она себя уже исчерпала.