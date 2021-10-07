Буцаев: Запуск воздушных шаров на "Марафоне желаний" причиняет ущерб экологии

«Мы можем видеть в интернете множество фотоснимков и видеороликов, на которых люди запускают в небо воздушные шары с желаниями. Это, возможно, идея и неплохая, но в результате причиняется ущерб экологии. У самого популярного аккаунта марафона 2,5 миллиона подписчиков. Если каждый из этих людей запустит по шарику, то по стране образуется 7,5 тыс. килограммов отходов из неперерабатываемого пластика и латекса! Время их разложения составит очень долгий период, и весь этот период будет причиняться ущерб природе и животным. В РЭО призвали отказаться от запуска воздушных шариков и подумать о другом способе отпраздновать значительное событие своей жизни», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.