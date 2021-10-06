Минприроды и РЭО готовят рейтинг эффективности мусорной реформы в регионах

Властям субъектов РФ предстоит озвучить свои оценки доступности для населения такой услуги, как вывоз ТКО, а также реализации проекта, предусматривающего раздельный сбор мусора и его вывоз. Авторы рейтинга, кроме прочего, примут во внимание вклад региональных властей в создание экономики замкнутого цикла. Учитывать будут также динамику показателей обработки с утилизацией ТКО и просветительскую работу с гражданами на тему внедрения раздельного сбора бытовых отходов. По всем перечисленным пунктам будут начислять баллы. Лидирующие позиции рейтинга займут субъекты РФ с самыми высокими оценками.