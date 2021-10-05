Правительство: 46 регионов получат средства на покупку новых контейнеров для ТБО

Сейчас в российских регионах проводятся работы по строительству новых контейнерных площадок, а также адаптации действующих для раздельного сбора отходов. По словам Абрамченко, на данный момент в стране около 30 процентов населения уже охвачено РСО, и для повышения этого показателя правительство предоставило новую меру поддержки, которая поможет выстроить эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.