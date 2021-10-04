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Власти Башкирии озвучили сроки пятой волны коронавируса

4 октября 2021, 13:12
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом стало известно на брифинге по коронавирусной ситуации в регионе

Минздрав Башкирии озвучил конкретные сроки пятой волны коронавируса. По данным ведомства, пятая волна пандемии придется на январь-февраль 2022 года.

Ранее глава Минздрава Башкирии Максим Забелин объяснил низкий процент вакцинации "низкой активностью граждан" и лидерами мнений, "которые не подкрепляют свою позицию реальными фактами"

Напомним, в Башкирии вводятся новые коронавирусные ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом и снижением темпов вакцинации

С 4 октября ограничения вводятся для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.

С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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