Власти Башкирии объяснили, для посещения каких мест достаточно результата ПЦР теста

Так, в ведомстве отметили, что иммунитет от коронавирусной инфекции дает только вакцинация, следовательно, с отрицательным тестом можно заразиться. В свою очередь министр здравоохранения региона Максим Забелин пояснил, что приниматься результаты теста будут только в тех местах, где предусмотрено кратковременное (разовое) посещение, в течение нескольких часов.