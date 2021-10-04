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Власти Башкирии объяснили, для посещения каких мест достаточно результата ПЦР теста

4 октября 2021, 12:40
Фото: 1mediainvest.ru
ПЦР тест будет приниматься в местах, где предусмотрено кратковременное посещение.

В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что для посещения общественных мест отрицательного результата ПЦР теста будет недостаточно. Об этом стало известно в ходе брифинга по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

Так, в ведомстве отметили, что иммунитет от коронавирусной инфекции дает только вакцинация, следовательно, с отрицательным тестом можно заразиться. В свою очередь министр здравоохранения региона Максим Забелин пояснил, что приниматься результаты теста будут только в тех местах, где предусмотрено кратковременное (разовое) посещение, в течение нескольких часов.

И в качестве бонуса, в Роспотребнадзоре Башкирии отметили, что решение не принимать ПЦР тесты для посещения общественных мест в остальных случаях сподвигнет людей вакцинироваться.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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