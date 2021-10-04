В Башкирии текущая неделя будет по-осеннему теплой и «сухой»

Ранее мы писали, что синоптики из Башгидрометцентра заявляли, что среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается +3…+4 градуса, что в основном соответствует норме. Предполагалось также и то, что месяц будет «сухим», количество осадков — меньше нормы.