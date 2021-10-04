В Башкирии начали выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19

Глава регионального Роспотребнадзора заявила, что еще с пятницы, 1 октября (именно в этот день Радий Хабиров дважды вносил изменения в указ о повышенной готовности) были подготовлены документы. А именно предписания об обязательной вакцинации на некоторый предприятиях. Предписания получат те предприятия, на которых регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (даже если сотрудник “принес” инфекцию из дома). Также поводом для получения данного предписания послужит и низкий процент вакцинации на объекте.