Уфимцев удивил абсолютно голый мужчина, который разгуливал по проезжей части в центре

Несмотря на октябрьскую прохладу и бушующую пандемию, нудисты не сдаются и продолжают свое дело. Такой вывод можно сделать из видео, которое разлетелось по соцсетям. Вчера, 3 октября, постояльцы бизнес-центра Маяк на улице Пархоменко (такой вывод можно сделать по картинке, которая открывается именно из окон данного БЦ) заприметили абсолютно раздетого гражданина, который уверенно и даже слегка агрессивно разгуливал по проезжей части.