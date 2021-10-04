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Стало известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии

4 октября 2021, 09:04
Фото: strana2020.ru
Подавляющая часть населения будет переписана с 15 октября по 14 ноября.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии руководитель Башстата Акрам Ганиев сообщил, как будет проходить перепись населения в Башкирии. Так, характеристики по каждому лицу записываются по их состоянию на 1 октября. В связи с чем, Ганиев отметил, что умершие после 1 октября этого года будут переписаны, а родившиеся после указанной даты уже не будут подлежать учету в ходе переписи.

Помимо этого, было отмечено, что предполагается три способа участия в переписи:

  • Прием переписчиков у себя дома
  • Приход на переписной участок
  • Самостоятельное участие через портал Госуслуги

Отметим, что подавляющая часть населения будет переписана с 15 октября по 14 ноября. Так, интернет-перепись будет осуществляться с 15 октября по 8 ноября, 100% обход жилых домов переписчиками будет осуществляться с 15 октября по 14 ноября, а уже контрольный обход 10% — с 20 октября по 14 ноября.

Известно, что оперативные итоги будут подведены к концу текущего года, далее предварительные итоги будут предоставлены в апреле следующего года, а уже окончательные итоги будут подведены в конце 2022 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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