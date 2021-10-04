Стало известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии руководитель Башстата Акрам Ганиев сообщил, как будет проходить перепись населения в Башкирии. Так, характеристики по каждому лицу записываются по их состоянию на 1 октября. В связи с чем, Ганиев отметил, что умершие после 1 октября этого года будут переписаны, а родившиеся после указанной даты уже не будут подлежать учету в ходе переписи.