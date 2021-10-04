mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роспотребнадзор настоятельно попросил жителей Башкирии уйти на самоизоляцию

4 октября 2021, 04:02
Фото: 1mediainvest
Просьба касается людей, страдающих хроническими заболеваниями и тех, кто имеет медотвод от прививки.

Сегодня, 4 октября в силу вступили изменения в режим повышенной готовности. В пятницу, 1 октября, по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу Радий Хабиров приблизил сроки новых ограничений и вот они настали.

Несмотря на то, что новые меры обещают вводить поэтапно, Роспотребнадзор рекомендует отдельным категориям граждан самоизолироваться для их же блага с сегодняшнего дня. Ведомство настоятельно рекомендует не подвергать рискам ни себя ни своих близких тем, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, то есть медотвод и тем, кто страдает хроническими заболеваниями

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что граждане, привитые от коронавируса могут не болеть, но это не мешает им распространять инфекцию. Таким образом непривитый человек вполне вероятно может заразиться в обществе привитых, именно поэтому в ряд заведений будут пускать исключительно с сертификатом о вакцинации или же при наличии справки о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48