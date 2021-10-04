РЭО перечислил регионы — лидеры по обработке ТКО в 2021 году

«Национальная цель, которую обозначил президент РФ, — это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году. И одна из функций Российского экологического оператора — это оказание поддержки регионам в части выполнения данных показателей», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Об этом информирует издание 360tv.ru.
По словам Буцаева, в 2021 году правительство одобрило РЭО облигационный заем в качестве меры поддержки. Он рассказал: в планах Российского экологического оператора — проинвестировать 13 проектов на 6,2 млрд рублей в 11 регионах страны. Глава ППК «РЭО» сообщил, что в рамках проектов построят и модернизируют объекты по обработке твердых коммунальных отходов.
Российский экологический оператор на ежемесячной основе собирает информацию по захоронению, обработке и утилизации. По данным на август, лидерами 2021 года среди регионов по объему твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, стали:
— Московская область (100%);
— Орловская область (100%);
— Калужская область (99%);
— Республика Калмыкия (96,1178%);
— Костромская область (92,8%);
— Республика Адыгея (88,34%);
— Ставропольский край (87,05%);
— Астраханская область (83,27%);
— Рязанская область (79,7729%);
— Саратовская область (79,4%).
РЭО оказывает меры господдержки. За ними могут обратиться региональные операторы, инвесторы для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, регионам следует активизировать работу с инвесторами.
Реформа в области обращения с ТКО началась в 2019 году. Национальная цель до 2030 года — вдвое сократить объем захоронения ТКО и сортировать 100% твердых коммунальных отходов. Для этого развивают отрасль обращения с ТКО.