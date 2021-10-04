РЭО перечислил регионы — лидеры по обработке ТКО в 2021 году

«Национальная цель, которую обозначил президент РФ, — это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году. И одна из функций Российского экологического оператора — это оказание поддержки регионам в части выполнения данных показателей», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Об этом информирует издание 360tv.ru.