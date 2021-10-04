Минздрав Башкирии заявил, что в госпиталях от COVID-19 лечатся 200 детей

Ранее мы писали, что по данным руководителя Роспотребнадзора Башкирии, COVID-19 был обнаружен в 550 школах республики, а по состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов по случаю заболевания коронавирусом переведены на карантин. Между тем, министр образования Айбулат Хажин отмечает, что за последние три дня в Башкирии, впервые с начала учебного года, наблюдается отрицательная статистика по заболевшим ковидом среди школьников. Исходя из этого, в ведомстве не считают нужным переводить все школы региона на дистанционное обучение.