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Курултай Башкирии покинул депутат от «Единой России» Рашид Гатиятуллин

4 октября 2021, 05:05
Фото: 1mediainvest
Кому перейдет его мандат будут решать на партийном уровне.

Пресс-служба республиканского парламента сообщает, что свои полномочия решил сложить еще один депутат, им стал Рашид Гатиятуллин. Он написал заявление на имя председателя Курултая-Госсобрания Башкирии Константина Толкачева. В нем он просил досрочно прекратить его полномочия.

Избран Гатиятуллин был по списку партии «Единая Россия», по единому избирательному округу. В таких случаях процедура дополнительных выборов не предусмотрена, а дальнейшую судьбу мандата Гатиятуллина решат внутри партии.

Толкачев поблагодарил депутата за его за работу в Курултае и пожелал Гатиятуллину дальнейших успехов.

Помимо Гатиятуллина парламент Башкирии уже успели покинуть еще три депутата. Таким образом, в ближайшем будущем кто-то займет в Курултае-Госсобрании республики четыре депутатских кресла. Решение о том, кто удостоится этой чести будут принимать внутри партий, представители которых сложили свои полномочия, трое из них представляли Единую Россию, а один – КПРФ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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