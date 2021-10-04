Компании РФ все чаще становятся жертвами мошенников при международных переводах

Как пишет iz.ru, злоумышленники, используя инсайдерскую информацию от сотрудников компании-жертвы, подбор паролей и другие методы, внедряются в переписку российского юрлица с зарубежным партнером. Они изучают их диалог и грамотно его продолжают.
За шесть месяцев 2021 года число таких инцидентов выросло как минимум на 50%.
По данным RTM Group, средний ущерб от атаки мошенников составляет €100 тысяч. За минувший квартал общий ущерб российских компаний варьируется от €10 миллионов до €15 миллионов. В большинстве случаев целью мошенников становятся организации, занимающиеся производством, технологиями, инжинирингом.