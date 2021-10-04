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Глава CDC Китая: В мире появится новый «вирус X»

4 октября 2021, 10:10
Фото: pixabay.com
По мнению главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу, в дальнейшем в мире появится новый вирус. Возникнуть он может в любом месте и в любое время.

Гао Фу отметил: свойства нового вируса X пока никто не знает. Его слова приводит издание «РИА Новости». По мнению Фу, для своего будущего человечество должно сообща решать проблему. Об этом пишет 360tv.ru.

«В связи с чем я предлагаю „принцип четырех C“: сотрудничество (cooperation), соискание (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — сказал Фу, выступая на международном форуме науки и технологий.

Он также рассказал об опасности дезинформации о COVID-19. Ситуацию, при которой истинная и недостоверная информация переплетаются, Гао Фу назвал «инфодемией». Это, считает он, порождает множество слухов и проблем, которые приходится решать.

Гао Фу считает, что открытый обмен информацией со стороны Китая, дал возможность ученым во всем мире быстро начать разрабатывать вакцины от ковида.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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