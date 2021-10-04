Глава Башкирии признал, что в больные коронавирусом лечатся в коридорах госпиталей

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров напомнил о том, что лично посещал инфекционный госпиталь и своими глазами видел, что пациенты действительно размещены и в больничных коридорах.
Я не скрываю, в ковид-госпиталях в коридорах лежат больные. Врачи работают в сложном режиме. Ситуация сложнаяРадий Хабиров
В связи с этим глава Башкирии дал поручение министерству финансов своевременно реагировать на просьбы министерства здравоохранения о выделении средств. Он пообещал, что бюджет Башкирии будет выделять средства на борьбу с коронавирусом.
Радий Хабиров заявил, что здоровье людей дороже, а также выразил надежду на студентов старших курсов БГМУ, которые смогут оказывать некую базовую медицинскую помощь, также глава Башкирии возлагает надежды и на волонтеров «Единой России».
Руководитель региона призвал глав муниципалитетов должным образом осуществлять контроль за выделением автотранспорта для врачей, которые должны ездить по домам пациентов, оказывая им амбулаторную помощь.