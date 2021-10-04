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Posted 4 октября 2021, 08:28

Published 4 октября 2021, 08:28

Modified 17 октября 2022, 22:22

Updated 17 октября 2022, 22:22

Глава Башкирии признал, что в больные коронавирусом лечатся в коридорах госпиталей

4 октября 2021, 08:28
В связи с этим радий Хабиров попросил региональный Минфин своевременно выделять средства под нужны Минздрава.

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров напомнил о том, что лично посещал инфекционный госпиталь и своими глазами видел, что пациенты действительно размещены и в больничных коридорах.

Я не скрываю, в ковид-госпиталях в коридорах лежат больные. Врачи работают в сложном режиме. Ситуация сложнаяРадий Хабиров

В связи с этим глава Башкирии дал поручение министерству финансов своевременно реагировать на просьбы министерства здравоохранения о выделении средств. Он пообещал, что бюджет Башкирии будет выделять средства на борьбу с коронавирусом.

Радий Хабиров заявил, что здоровье людей дороже, а также выразил надежду на студентов старших курсов БГМУ, которые смогут оказывать некую базовую медицинскую помощь, также глава Башкирии возлагает надежды и на волонтеров «Единой России».

Руководитель региона призвал глав муниципалитетов должным образом осуществлять контроль за выделением автотранспорта для врачей, которые должны ездить по домам пациентов, оказывая им амбулаторную помощь.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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