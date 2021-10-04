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Глава Башкирии отчитал чиновников за беспорядочную выдачу удостоверений «детям войны»

4 октября 2021, 07:21
Фото: 1mediainvest.ru
Он поручил властям быть внимательными и организовать выдачу удостоверений «по-человечески».

Радий Хабиров сделал замечание подчиненным, говоря о праздновании Дня пожилых людей и встрече с ветеранами труда.

— Ругаться нам не нужно, у нас впереди сложные вызовы, но я хотел сделать замечание. Я понимаю, 186 тысяч удостоверений, ну вручите их по-человечески. Большинство этих людей за всю свою жизнь не получили ни одной грамоты. Это простые труженики. Один из ветеранов рассказал, что ему дворник сказал про удостоверение. Да, это исключение. Но этого нельзя было допускать. Проявите к людям уважение, вручите цветы, в школы людей пригласите, чтобы у них в памяти это осталось, — заявил на оперативном совещании 4 октября глава Башкирии.

Ранее Хабиров объяснил скромный размер новой выплаты «детям войны» в одну тысячу рублей тем, что бюджет республики выделил много средств на борьбу с пандемией коронавируса. При этом он заявил, что именно дети войны заложили фундамент экономики страны.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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