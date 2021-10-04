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Posted 4 октября 2021,, 14:51

Published 4 октября 2021,, 14:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Федеральное правительство выдаст Башкирии кредит на 14,8 млрд рублей

4 октября 2021, 14:51
В понедельник, 4 октября, правительство Башкирии провело очередное оперативное совещание. Руководитель региона Радий Хабиров проинформировал сегодня о том, что республике можно рассчитывать на федеральный кредит.

Общая его сумма составит 14,8 миллиарда рублей, пишет портал КП-Уфа.

Членам делегации удалось «защитить» заявку на получение федерального кредита на «очень хороших условиях», уточнил Радий Хабиров в ходе выступления на совещании региональных властей.

На средства из госбюджета правительство Башкирии намерено создавать транспортную и инженерную инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.

Глава республики выразил мнение о том, что если масштабная программа будет успешно реализована, то это послужит толчком для стремительного строительства объектов жилой недвижимости.

По словам Радия Хабирова, детально со всеми планами в рамках новой программы общественность ознакомят уже в ближайшее время. Сделать это поручено вице-премьеру правительства Рустаму Муратову.

Башкирские власти ранее сообщили, что намерены застроить уфимское Забелье. Там планируют строительство района, численность населения которого составит около 400 тысяч граждан.

#Политика#Новости#Марина Колодкина
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