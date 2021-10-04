Федеральное правительство выдаст Башкирии кредит на 14,8 млрд рублей

Posted 4 октября 2021,, 14:51
Published 4 октября 2021,, 14:51
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Членам делегации удалось «защитить» заявку на получение федерального кредита на «очень хороших условиях», уточнил Радий Хабиров в ходе выступления на совещании региональных властей.
На средства из госбюджета правительство Башкирии намерено создавать транспортную и инженерную инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.
Глава республики выразил мнение о том, что если масштабная программа будет успешно реализована, то это послужит толчком для стремительного строительства объектов жилой недвижимости.
По словам Радия Хабирова, детально со всеми планами в рамках новой программы общественность ознакомят уже в ближайшее время. Сделать это поручено вице-премьеру правительства Рустаму Муратову.
Башкирские власти ранее сообщили, что намерены застроить уфимское Забелье. Там планируют строительство района, численность населения которого составит около 400 тысяч граждан.