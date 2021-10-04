«Это сложно»: Врач о возможном симулировании комы подозреваемым в убийстве студенток

«Считаю, если он в коме, то на это имеются причины. Реакция на болевые раздражители у все будут различными в сознании и без. Пациенту с закрытыми глазами не может быть известно, как и где будет проверяться его реакция, и он отреагирует „по-живому“. Также необходимо лежать без движения, позволять делать себе разные процедуры, а это все очень сложно», — цитирует медика NEWS.ru.