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Posted 4 октября 2021,, 19:24

Published 4 октября 2021,, 19:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Это сложно»: Врач о возможном симулировании комы подозреваемым в убийстве студенток

4 октября 2021, 19:24
Симулировать коматозное состояние на протяжении долгого времени не представляется возможным — на это требуется «огромная концентрация». Об этом представителям СМИ рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Также он рассказал, что иногда пациенты изображают потерю памяти, и то специалисты в сфере психиатрии способны различать настоящую амнезию от фальшивой. Таким образом специалист прокомментировал сообщения в разных медиа относительно того, что подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области — Александр Лазарев, предположительно, только изображает кому, и поэтому сотрудники органов не могут провести его допрос.

«Считаю, если он в коме, то на это имеются причины. Реакция на болевые раздражители у все будут различными в сознании и без. Пациенту с закрытыми глазами не может быть известно, как и где будет проверяться его реакция, и он отреагирует „по-живому“. Также необходимо лежать без движения, позволять делать себе разные процедуры, а это все очень сложно», — цитирует медика NEWS.ru.

Кроме этого, Алексей Гапонов уверил, что специалисты, работающие с людьми, находящимися в коматозном состоянии, найдут метод, как быстро разоблачить притворщика — нашатырный спирт, укол, пощипывание разных участков тела с целью сравнения уровня чувствительности.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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