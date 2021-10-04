Аналитики Sberbank CIB ждут снижения цен на подсолнечное масло в 2022 году

Специалисты считают, что урожайность подсолнечника и посевные площади на протяжении последующих трех лет будут ежегодно увеличиваться на 1,7 процента. Это в два раза меньше, чем показатели, которые были зафиксированы в предыдущие пять лет. При этом производство подсолнечного масла к 2025 году увеличится до 8 миллионов тонн в год. Из этого объема восемьдесят процентов могут направить на экспорт, четырнадцать - на увеличение внутреннего потребления и шесть на наращивание переходящих запасов.