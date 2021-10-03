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Жителям Башкирии без вакцины от коронавируса советуют избегать общественных мест

3 октября 2021, 14:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Заболевших от коронавируса в Башкирии быстро становится больше.

С 4 октября в республике вводятся ограничения, связанные с сильным ростом заболевших коронавирусом. В частности, совершеннолетние смогут посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, а также массовые мероприятия только при наличии справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе в течение последнего полугода.

Роспотребнадзор Башкирии советует соблюдать самоизоляцию людям, которые еще не прошли вакцинацию или не могут поставить прививку из-за медотвода.

Напомним, в настоящее время в Башкирии регулярно обновляются рекорды по заболевшим и смертельным исходам от коронавируса. В соцсетях пользователи предупреждают, что симптоматика течения болезни в регионе указывает на распространение дельта-штамма.

Новые ограничения в регионе ожидаются в две последующие недели.

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