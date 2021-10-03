В Башкирии планируют ежегодно строить не менее 10 газозаправочных станций

Также планируется выделять субсидии в размере 143,7 млн руб. предпринимателям, которые занимаются переоборудованием транспорта с бензиновой системы на газовую, в том числе — ИП и самозанятых. Субсидии будут покрывать до половины стоимости газобаллонного оборудования и установочных работ. Предполагается, что этот комплекс мер позволит переоборудовать более 2 тыс. машин каждый год.