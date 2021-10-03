СМИ: назван подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии

По версии следствия, 30 сентября в городе Гай Оренбургской области он зарезал трех студентов Орского медколледжа — 18-летнюю Адилю К., 19-летнюю Зульфию С. и 17-летнюю Айгизу У., после чего поджег дом, пытаясь скрыть следы предступления, и скрылся. Уточняется, что ранее подозреваемый уже был судим. По информации Урал56.ру, в 2012 году Александр Лазарев, будучи пьяным, поссорился с 44-летним директором орского бара «Апельсин» и ударил его ножом в область шеи. Владелец бара скончался от полученной раны, а убийцу приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.