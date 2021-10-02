mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В уфимской мэрии упразднят должность замглавы управления по социальным коммуникациям

2 октября 2021, 11:22
Фото: сайт администрации Уфы
Должность подразумевала контроль за за отделом социальных коммуникаций и пресс-службой мэрии.

Вчера, 1 октября этот вопрос рестуктуризации городской администрации рассмотрели на первом заседании президиума депутатов Горсовета пятого созыва. Сообщается о намерении упразднить должность замглавы, человека, который осуществляет контроль за работой отдела социальных коммуникаций и пресс-службы.

Известно, что отдел вероятно будет переименован в управление по взаимодействию со СМИ – пресс-службу. При этом отдел социальных коммуникаций перевоплотится в управление документационного обеспечения и социальной коммуникации. теперь он будет включен в организационное управление мэрии.

Если это все же произойдет, пресс-служба теперь будет подчиняться заместителю мэра Уфы, который занимается взаимодействием с гражданским обществом. Также в функционал будет включено обеспечение кадрами, спорт и молодежная политика.

На заседании рассмотрели и вероятность создания нового управления. Вполне вероятно скорое появление в городской мэрии управления комплексного развития территорий, из этого следует и соответственно введение должности нового вице-мэра, который будет вести данное направление.

Пока что вопросы только поставлены ребром, решения по ним еще не приняты. Депутаты будут рассматривать эти вопросы на следующей неделе в рамках работы постоянных комиссий. Но следующее заседание состоится не на следующей неделе, а 13 октября. Важно отметить, что все грядущие кадровые перестановки не подразумевают под собой увеличение количества чиновников.

Что касается последних принятых в мэрии кадровых решений – Mkset сообщал, о том, что 28 сентября стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин. Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами большой опыт работы. На следующий день, 29 сентября, стало известно, что председателем нового созыва Горсовета Уфы избрали директора фирмы-застройщика уфимского Забелья Марата Васимова. За кандидатуру Васимова на высокий пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали. Также Mkset подготовил глубокий материал-визитную карточку, кто же они, народные избранники, вошедшие в состав городских депутатов V созыва.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48