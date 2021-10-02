В уфимской мэрии упразднят должность замглавы управления по социальным коммуникациям

Вчера, 1 октября этот вопрос рестуктуризации городской администрации рассмотрели на первом заседании президиума депутатов Горсовета пятого созыва. Сообщается о намерении упразднить должность замглавы, человека, который осуществляет контроль за работой отдела социальных коммуникаций и пресс-службы.
Известно, что отдел вероятно будет переименован в управление по взаимодействию со СМИ – пресс-службу. При этом отдел социальных коммуникаций перевоплотится в управление документационного обеспечения и социальной коммуникации. теперь он будет включен в организационное управление мэрии.
Если это все же произойдет, пресс-служба теперь будет подчиняться заместителю мэра Уфы, который занимается взаимодействием с гражданским обществом. Также в функционал будет включено обеспечение кадрами, спорт и молодежная политика.
На заседании рассмотрели и вероятность создания нового управления. Вполне вероятно скорое появление в городской мэрии управления комплексного развития территорий, из этого следует и соответственно введение должности нового вице-мэра, который будет вести данное направление.
Пока что вопросы только поставлены ребром, решения по ним еще не приняты. Депутаты будут рассматривать эти вопросы на следующей неделе в рамках работы постоянных комиссий. Но следующее заседание состоится не на следующей неделе, а 13 октября. Важно отметить, что все грядущие кадровые перестановки не подразумевают под собой увеличение количества чиновников.
Что касается последних принятых в мэрии кадровых решений – Mkset сообщал, о том, что 28 сентября стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин. Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами большой опыт работы. На следующий день, 29 сентября, стало известно, что председателем нового созыва Горсовета Уфы избрали директора фирмы-застройщика уфимского Забелья Марата Васимова. За кандидатуру Васимова на высокий пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали. Также Mkset подготовил глубокий материал-визитную карточку, кто же они, народные избранники, вошедшие в состав городских депутатов V созыва.